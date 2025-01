Choque fatal en La Pampa: Rodrigo Garro quedó imputado, pero no fue detenido

El futbolista de Corinthians dio positivo en el test de alcoholemia. La fiscalía solicitó que se le prohíba manejar vehículos, pero no pidió que se le impida salir del país. El delito que se le imputa es homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo automotor.

El futbolista Rodrigo Garro se presentó ante la Justicia en las primeras horas de este domingo luego de chocar y matar a un motociclista en General Pico provincia de La Pampa, lugar de donde es oriundo. El jugador de Corinthians quedó imputado, pero no fue detenido .

La fiscalía provincial pidió que se le prohíba manejar vehículos, pero no solicitó que se le impida salir del país , teniendo en cuenta que el pampeano juega en Brasil y es uno de los jugadores más importante del club. El delito que se le imputa es “homicidio culposo” por conducción imprudente de un vehículo automotor.

Garro estuvo presente en la audiencia de formalización que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de General Pico, donde estuvieron el Juez de Control, Iván Ambrogetti, el fiscal Francisco Cuenca y el abogado defensor del futbolista, David Diván.

En diálogo con el medio La Arena, Cuenca explicó que el exfutbolista de Talleres de Córdoba fue formalizado “por el artículo 84 bis del Código Penal que explica el homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor”. Además, explicó que el delito fue calificado de esa manera porque la calificación más agravada es cuando el test de alcoholemia da un resultado de 1 l/g, en este caso, al deportista le dio un resultado positivo de 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

El fiscal señaló que el juez dio lugar al pedido y la defensa del deportista no se opuso. Asimismo, informó que no se encontró ningún casco en la escena del accidente, por lo cual se infiere que la víctima venía sin protección en su cabeza.

Respecto a por qué no se solicitó la prohibición de la salida del país, el funcionario judicial señaló que se consideró que, en principio, “no hay peligros procesales”. “La persona se ajustó a derecho, por lo tanto no se pidió ninguna medida de coerción. No había porque solicitarla tampoco", agregó.

El comunicado de Corinthians por el choque que protagonizó Rodrigo Garro en La Pampa

Luego que se conociera la noticia del siniestro fatal que protagonizó el mediocampista Rodrigo Garro en La Pampa, Corinthians, club donde está jugando en la actualidad, emitió un comunicado sobre el hecho.

“Garro dio las primeras declaraciones, quedó en libertad y ya se encuentra en su casa. El ejecutivo de fútbol, Fabinho Soldado, y el director de asuntos jurídicos, Vinicius Cascone, se pusieron en contacto con los abogados y familiares del deportista y permanecerán en contacto para más información”, indicaron.

Y agregaron: “El club está siguiendo las investigaciones y esperará a su conclusión para volver a hablar del caso. Corinthians ofrece solidaridad a la víctima y su familia”.

Cómo fue el choque fatal que protagonizó Rodrigo Garro en La Pampa

El futbolista Rodrigo Garro chocó y mató con su camioneta a un motociclista en General Pico, provincia de La Pampa. El jugador viajaba con un acompañante y ambos resultaron ilesos.

El medio En boca de todos HD, indicó que el choque fue a las 2:45 de la madrugada del sábado y que el jugador actual de Corinthians circulaba en contramano y al realizar un giro a la izquierda indebido, la víctima no pudo esquivarlo y terminó en un impacto violento.

Producto del choque la moto quedó destruida. El conductor de 30 años, identificado como Nicolás Chiaraviglio, empleado en una empresa de venta de neumáticos en su ciudad natal, General Pico, perdió la vida minutos después de que llegara la ambulancia que lo atendió.