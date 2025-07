Los sentidos mensajes de Lionel Messi y Alexis Mac Allister por la muerte de Diogo Jota

“Duele mucho, te vamos a extrañar. Descansa en paz, querido Diogo”, agregó acompañado de emoji de un corazón.

El pampeano y el portugués compartieron plantel en Liverpool desde 2023, cuando el campeón del mundo llegó a Inglaterra proveniente de Boca. Ambos levantaron la copa de la Premier League 2024-25.

Por su parte, el capitán de la Selección argentina posteó en sus historias, de la misma red social, una imagen del futbolista de la Selección de Portugal, también en blanco y negro, y le agregó las siglas “Q.E.P.D” (Que en Paz Descanses).

Por último, uno de los referentes del conjunto inglés, Maxi Rodríguez, también se pronunció al utilizar la publicación de Los Reds y le agregó dos emojis de los corazones rotos.

Cristiano Ronaldo, publicó unas sentidas palabras y envió fuerzas para la familia del jugador. “No tiene sentido”, escribió en un posteo.

“Justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional, justo ahora estabas casado. A su familia, a su esposa e hijos, le envío mis condolencias y les deseo toda la fortaleza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Q.E.P.D. Diogo y Andre. Todos te echaremos de menos”, escribió el Bicho y publicó una imagen del futbolista.

