Chano Charpentier fue sobreseído en una causa por presunto abuso sexual

Al mismo tiempo, el juez de la causa, Luis Alberto Schelgel, le trabó a Charpentier un embargo de $704.700 para “garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas que imponga el trámite del proceso”.

Sin embargo, ahora la Justicia se expidió y la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, por decisión de dos jueces y la oposición de un tercero, determinaron que había que sobreseer al músico por dos cuestiones.

En ese sentido, los magistrados consideraron que con la cantidad de elementos que había cavado “no se había acreditado el hecho” y, al mismo tiempo lo exámenes del cuerpo interdisciplinario forense, integrado por forenses, psiquiatras y psicólogos, plantean que al momento en cometer el abuso, “Chano estaba bajo los efectos de los estupefacientes, con un consumo masivo y que no comprendía los actos de criminalidad cuando ocurrieron los abusos”, según detallaron en TN.

La denuncia de Militta Bora contra Chano Charpentier

En diciembre de 2018, Militta Bora le contó a en diálogo con La Nación que, en octubre de dicho año, le hizo una denuncia civil y penal a su exnovio, Chano Charpentier. “Me amenazaba, me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio. Yo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar”, relató.

La cantante aseguró que el artista siempre le decía: “’Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara”.

En 2019, el caso había sido cerrado sin siquiera llamar a la artista a declarar. Después, cuando Bora se presentó y contó con detalles lo ocurrido, mostró fotos y ofreció testigos, la cerraron nuevamente porque ya lo habían decidido antes.

Sin embargo, la querella llevó el debate a Casación y la Cámara del Crimen convalidó todo y sostuvo que tanto los camaristas como el Juzgado número 46 ya no podían intervenir, por lo que decidió ordenar que la causa fuera tratada en otro juzgado para que la investigación continúe.