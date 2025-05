Una nueva serie a puro romance japonés llegó a Netflix y es ideal para ver en el fin de semana

En cuanto a la recepción, Por qué me visto para el amor ya fue elogiada por la crítica por su enfoque emotivo y estilizado sobre el amor propio, con una recaudación destacada en su debut en Japón y una creciente audiencia internacional que la ubica entre los contenidos románticos más comentados del mes. ¿Ya elegiste tu look para verla?.

Una ocupada publicista aprende a abrir su mente y su corazón cuando se muda a un apartamento compartido con una amiga y otros tres compañeros, reza la sinopsis oficial.

