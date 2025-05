Mauricio Macri, muy duro contra Javier Milei: "No entiendo qué está pasando por su cabeza"

El presidente del PRO, Mauricio Macri, cargó este sábado en duros términos contra Javier Milei al afirmar que no entiende "qué está pasando por su cabeza". Sus dichos ocurren luego de que se cayera la Ley de Ficha Limpia en el Senado y saliera a la luz un presunto pacto espurio entre el mandatario y el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira , para boicotear el proyecto.

“Siento tristeza, frustración. No entiendo qué está pasando por su cabeza. Al principio, cuando hablaba conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país. Ahora tiene un sueño de poder”, sostuvo el expresidente sobre Milei en una entrevista en Radio Mitre junto a Silvia Lospennato, quien admitió que pensó en retirar su candidatura a legisladora porteña por el PRO tras conocerse la votación en la Cámara alta.

Javier Milei Mauricio Macri Javier Milei junto a Mauricio Macri: tiempos de apoyos y risas en el Congreso durante la asunsión presidencial.

En referencia a una eventual alianza entre el partido que preside y los libertarios en territorio bonaerense, Macri admitió que "hasta ahora era solo un intento y no se había logrado avanzar en absolutamente nada”.

Pese a mostrarse pesimista con la situación, de todas maneras evitó ser concluyente sobre la situación a futuro: “Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 de mayo y después del 18 trataremos de sentarnos”.

“Yo nunca me he sentido opositor a este Gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”, recordó Macri sobre la postura de su partido para con los libertarios.

“Milei tiene que dejar de mentir y asumir su responsabilidad”

La primera candidata a diputada por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, participó de la misma entrevista junto a Mauricio Macri y también lanzó duros cuestionamientos contra el Presidente: “Milei tiene que dejar de mentir y asumir su responsabilidad”, señaló una de las autoras del proyecto de Ficha Limpia que naufragó en el Senado.

Las palabras de la legisladora refieren al discurso que el jefe de Estado brindó el jueves en el Latam Economic Forum, donde la criticó, aseguró que “no estaban los votos” para aprobar el proyecto y cuestionó al PRO porque "no logró sacarla en 17 años en la Ciudad”.

Según Lospennato, “Milei mintió tres veces seguidas, y la mentira más grande que dijo fue que no estaban los votos. Guillermo Francos dijo que él los contó personalmente”.