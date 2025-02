Vuelve La Voz Argentina: filtraron quiénes serán los jurados y al reemplazante de Marley en la conducción

Después de tantas especulaciones, el programa tendría varios cambios: Nicolás Occhiato es el elegido para reemplazar a Marley, histórico conductor del ciclo televisivo. Por su parte, los juradas también tendría caras nuevas.

En las últimas dos ediciones, el clan Montaner, Ricardo y sus hijos, Mau y Ricky, eran dueños de las sillas junto a Soledad Pastorutti y Lali Espósito, sin embargo, en esta nueva edición los venezolanos ya no estarán sentados dados vuelta.

“Lali Espósito está viendo su agenda y fechas para participar, La Sole está charlando y la novedad entre los hombres es Luck Ra”, detalló el conductor y su panelista, Yanina Latorre, agregó que Diego Torres fue tentado para sumarse al jurado.

la voz lam.jpg

Por otro lado, en LAM aseguraron que Telefe tiene arreglado los nombres de las conducciones de los programas que irán en el prime time de la pantalla junto a Gran Hermano: Wanda Nara seguirá conduciendo Bake Off y Marley quedará al frente de Survivor, edición famosos.

Nicolás Occhiato desmintió que conducirá La Voz

Luego que se conociera la noticia de la posible conducción de Nico Occhiato en La Voz en reemplazo de Marley, el propio dueño de LuzuTV le hizo frente a estos rumores.

Durante el vivo de su programa Nadie Dice nada, entre risas nerviosas y con cara de incertidumbre, negó que así sea: “No, no, no es verdad... No chicos, por favor. Es un formatazo. Es el mejor formato de la Argentina”.