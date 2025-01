¿Vuelve How I Met Your Mother? Explotó el furor en redes sociales con una ambiciosa propuesta

How I Met Your Mother terminó en 2014 y rompió los corazones de los fans.

La serie How I Met Your Mother tuvo un desgarrador desenlace para todos los fanáticos luego de 9 temporadas , por lo que tras el spin-off cancelado How I Met Your Father, la actriz estadounidense Alyson Hannigan realizó una ambiciosa propuesta que gustó mucho entre los fanáticos de la franquicia .

En diálogo con el portal People.com, Alyson Hannigan sorprendió al proponer una nueva serie spin-off, en la cual volvería Marshall Eriksen (Jason Segel) y contaría la historia de cómo Ted Mosby (Josh Radnor) conoció a la madre de sus hijos . "Sería como ' no, no, no, niños. No fue así como sucedió '. Y luego comienza con ' éramos mucho mayores, en primer lugar... ' y luego podemos hacer el programa de nuevo ", expresó.

Y esto no fue para nada irónico, ya que la actriz agregó que "todos cuentan la historia de manera diferente", por lo que valdría la pena experimentar la "narración de historias de Marshall". De esta manera, los fanáticos de How I Met Your Mother se encuentran muy expectantes y pidieron a diferentes estudios que realicen esta serie.

Ted Mosby Tracy How I Met Your Mother Los fans quedaron desconsolados con el desenlace de la historia de Tracy. CBS

Por otro lado, Hannigan explicó que no pudo ver How I Met Your Father porque le daba demasiada nostalgia ver el set de la serie original. "Simplemente no pude. Me puso triste porque pensé 'oh, ese es el mismo set'", explicó la intérprete de Lily Aldrin, de forma que los principales fans no tardaron en apoyar su ambiciosa propuesta.

