El actor estadounidense Jason Segel habló en exclusiva con Barbie Simons para C5N en el marco del lanzamiento de la segunda temporada de la serie Shrinking (Terapia sin filtro en español) en Apple TV y aprovechó para combinarlo con su pasado en How I Met Your Mother ( Cómo conocí a tu madre).

Los mensajes de audio de Roberto García Moritán a una mujer que no es Pampita

A través de una entrevista virtual, Barbie Simons comenzó por preguntarle sobre la segunda entrega de Shrinking y Segel se mostró muy feliz por la posibilidad. "Es lo mejor, extrañaba a mis amigos y me encanta trabajar en el show . Y creo que esta temporada es mejor , la primera todavía no tenía un tono. Esta temporada tiene más relato sobre la vida de los demás personajes ", comenzó por explicar.

Luego, la periodista de C5N le consultó por terapia a nivel personal, ante lo que el actor confesó: "Fue muy útil para mí, creo que a todos nos vendría bien tener alguien para hablar. Es muy fácil estancarse y quedar envueltos en la rutina diaria". Este mensaje es muy importante para todos aquellos que atraviesan algo similar, ya que existe una solución.

Shrinking Jason Segel Harrison Ford Shrinking se estrenó en enero de 2023 y la segunda temporada se lanzará el 16 de octubre de 2024. Apple TV

Después de hablar sobre la serie de Apple TV, Barbie Simons buscó conectarlo con su pasado en el exitoso show donde interpretó a Marshall Eriksen. Sobre su cambio de rumbo en la actuación, reveló: "Bueno, creo que cuando terminó HIMYM me interesé mucho en desafiarme a mí mismo, y también estaba envejeciendo, tengo 44 ya. Así que creo que el tipo de personajes que quiero interpretar son un reflejo más de dónde estoy en mi vida".

Al momento de preguntarle quién necesita más terapia entre Ted Mosby y Marshall, Jason Segel aseguró: "Ted necesita más, y Barney necesita una aún mayor. No sé cuánta necesita Marshall, es el mejor de nosotros. Ese tipo es puro, siempre pensé eso de él, es simplemente bueno". Todo esto refleja el cariño que aún mantiene por aquel personaje que hizo su aparición final en 2014.

How I Met Your Mother How I Met Your Mother es uno de los éxitos más recordados de Jason Segel. CBS

Para finalizar, se animó a darle un consejo a su personaje de Shrinking: "No creo que Jimmy escuche a nadie. Si no escucha a Harrison Ford, no va a escuchar a Jason Segel. Tal vez le diría que se calme un poco". La segunda temporada de la serie se estrena el 16 de octubre por Apple TV.

Disney+ volvió a aumentar sus precios y se convirtió en la plataforma de streaming más cara

La plataforma de streaming Disney+ aumentó sus dos planes de suscripción en un 44,6% y 45,03%, respectivamente, de forma que los usuarios están ante un escenario muy complicado para seguir siendo consumidores, ya que es algo habitual de todos los meses y está muy por encima de los números de inflación.