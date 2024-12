Habrá una reunión de How I Met Your Mother: cuándo y dónde se reencontrarán los personajes

How I Met Your Mother terminó en 2014 y los fans siempre pidieron su regreso.

La plataforma de streaming Apple TV ilusionó a todos en redes sociales tras revelar que la actriz Cobie Smulders se sumó al actor Jason Segel en la serie Shrinking (Terapia sin filtro) , de forma que las dos estrellas de How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre) volverán a compartir la pantalla.

De esta manera, miles de personas describieron esta incorporación como una reunión de How I Met Your Mother, la cual terminó en 2014 y no ha tenido ningún tipo de nueva producción con sus protagonistas. Lo único que se realizó desde entonces fue la ya cancelada serie spin-off llamada How I Met Your Father, la cual contó con la participación de algunas de las estrellas de la producción original pero no con todos.

Cobie Smulders Jason Segel Shrinking Cobie Smulders volverá a trabajar con Jason Segel en una serie. Apple TV

Según reveló el portal People, Smulders interpretará a Sophie, una mujer dueña de un vehículo Volkswagen amarillo que buscará ser comprado por Jimmy, el personaje de Segel. Esto es lo único que se sabe al respecto y los fans deberán esperar al estreno para conocer todos los detalles sobre el nuevo capítulo de Terapia sin filtro.

Jason Segel combinó Shrinking con How I Met Your Mother: "Ted necesita terapia y Barney aún más"

El actor estadounidense Jason Segel habló en exclusiva con Barbie Simons para C5N en el marco del lanzamiento de la segunda temporada de la serie Shrinking (Terapia sin filtro en español) en Apple TV y aprovechó para combinarlo con su pasado en How I Met Your Mother ( Cómo conocí a tu madre).