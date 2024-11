Video: la fuerte caída de Paco Amoroso en pleno show que preocupó a los fanáticos

"Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias CDMX estuvo increíble!!! Esto sigue", escribió Paco en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve sonriente a pesar del susto.

Allí, el artista de 31 años recibió el cariño tanto de sus fanáticos como de otros artistas y personalidades que se apuraron a desearle una pronta recuperación y transmitirle sus buenos deseos. Y, por supuesto, no podía faltar el mensaje de Ca7riel: "No amigo, te hiciste vergoncha", escribió.

Además, su compañero compartió el video del instante preciso en el que Paco cayó. "Mi pana", escribió junto a las impactantes imágenes.

Y el "esto sigue" del posteo es 100% verídico ya que el dúo cumplirá con las fechas programadas de su gira Baño María Tour en México, que incluye presentaciones este jueves 21 de noviembre en el Foro Tims de Monterrey, el viernes en el Foro Arpa de Querétaro y el sábado en el festival Tecate Comuna en Puebla.

El video de la caída de Paco Amoroso en pleno show en México