Video: el debut actoral de Lionel Messi en "Los Protectores", la serie de Adrián Suar

En la historia, Los Protectores viajan a París para proponerle a Messi un proyecto relacionado a darle apoyo a juveniles que dan sus primeros pasos en el deporte. El crack se muestra interesado, pero luego la reunión se desdibuja con pedidos de fotos y el ofrecimiento de un negocio.

"Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas", le propone Renzo "Mago" Magoya, encarnado por Suar.

Es entonces cuando Messi ofrece un despliegue de expresiones faciales para mostrar su enojo. "Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios", expresa, ofendido.

Finalmente, los representantes logran tranquilizarlo y sortear el mal momento, y Leo accede a un brindis con sus invitados, para cerrar una escena en la que hizo gala de sus recursos actorales. ¿Se viene una carrera en el espectáculo luego del retiro?