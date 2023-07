Video: Bizarrap anunció el lanzamiento de una esperada canción con Duki y Khea

A través de una de sus historias de Instagram, Bizarrap compartió un video de 15 segundos con un adelanto del tema Remember Me, el cual lo tendrá colaborando junto a los cantantes Duki y Khea para el bonus track del álbum Antes de Ameri . De esta manera, el productor vuelve a juntarse con estos artistas después de muchos pedidos del público.

Pero esto no fue lo único, sino que el propio productor publicó otra story en la que escribió: "Mami disfrutá de esta melody, vas a escucharla por la radio and remember me". Este verso es parte del adelanto, por lo que se puede vislumbrar que será muy importante en la nueva canción.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbizarrap%2Fstatus%2F1679215047904468993%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false MAÑANA “REMEMBER ME”



DUKI x KHEA x BZRP



Bonus track de “Antes de Ameri”@DukiSSJ @kheayf https://t.co/98lqFcNBC5 — bzrp (@bizarrap) July 12, 2023

Antes de publicar este adelanto, Bizarrap había compartido pocos segundos de un beat, pero sin especificar de qué se trataba. Por eso, hay quienes consideran que será parte de esta canción de Duki y Khea, generando mucha expectativa entre los miles de fanáticos de cada uno de ellos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funiversobiza%2Fstatus%2F1679229215374188552%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Lo bien que suena solamente el beat ya se nota que es un HIT pic.twitter.com/JQarAUZ581 — Universo Biza (@universobiza) July 12, 2023

En un posteo en conjunto, Duki y Bizarrap, escribieron: "Vuelven los hitboys con Biza", mientras que Khea comentó: "Dale, la pedían y la tienen". Un fanático escribió "El que tiene plata etiqueta como quiere", ya que el productor y el cantante de 23 años están tageados al revés, lo que podría no ser un error, sino tratarse de otro indicio.