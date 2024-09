Vibarco, con nuevo tema y en pleno éxito: "De los que dudaron de mí no me acuerdo"

Él mismo se presenta: "Elegí Vibarco como nombre artístico porque abreviaba mis nombres en Instagram y quedó. La gente me conoció así y me gustó la idea del agua, la ola, fluir, todo está conectado. Soy un artista que siempre va a querer sorprenderte, hacer géneros diferentes y sonidos distintos . Obviamente al venir de Medellín, vengo del reggaetón, eso corre por mis venas, pero también me gusta la música anglo, el pop, las baladas y creo que ese es el factor diferenciador. De hecho, cuando empecé fui DJ y mixeaba electrónica"

El oirundo de Medellín no siempre supo que su vocación sería la música y antes de empezar su carrera artística cursó en la universidad la carrera de Marketing hasta convertirse en lLicenciado. "No alcancé a ejercerlo realmente, aunque creo que sí practico la disciplina en el día a día. Necesito estar apasionado con lo que hago y los trabajos que hice en relación a mi profesión, me gustaban hasta ahí, yo era bueno en lo que hacía, pero no me apasionaba. Sentía que tenía más para dar. De los que dudaron de mí no me acuerdo, de los que no me acordaré siempre y los tengo presentes", resumió en diálogo con C5N.

Pero un día Vibarco dio un salto al vacío y se animó a hacer algo que venía posponiendo: componer para sí mismo y lanzar su propia música. "No me considero el más talentoso, pero sí el más disciplinado y perseverante. Nunca me rendí. Llevo 7 años componiendo para otros artistas y ahora me mando con todo componiendo para mí. Siento más presión cuando la escritura es para mí porque cuando uno compone para otros trabaja en equipo, nunca estás solo, el artista te dirige, él elige a fin de cuentas. Ahora que yo tengo la decisión final esa libertad de poder hacer lo que quiera me asustó, aunque no me paralizó".

Borracho. Así se llama la nueva canción del artista en colaboración con Fuego. Se trata de un reggaetón romántico que promete sonar en todas las fiestas de la primavera-verano. Vicente reflexiona: "Estoy feliz de estar estrenando canción. Es mi lanzamiento más importante hasta ahora. El tema lo escribí con Sensei y Noise , el productor. Es un tema para perrear llorando o llorar perreando, que no son excluyentes. Aunque ojalá se cumpla más la parte de perrear que la de llorar (risas). Es una historia basada en hechos reales. Creo que todos nos podemos identificar con la canción que desde que empieza relata la situación de una persona que cree que sabe lo que tiene, pero cuando su amor se va cae en la cuenta de que nunca fue consciente de lo que tenía. Fue una canción que salió muy rápido, lo que puede ser una muy buena señal o una muy mala. En este caso, fue una buena. La historia es bonita, la melodía es espectacular, hubo un buen presentimiento y cuando Fuego se sumó al tema fue un sí rotundo".

Vibarco: "Estamos cosechando colaboraciones con artistas argentinos que admiro" Vibarco con Ca7riel y Paco Amoroso, dos artistas argentinos que admira.

Tras este lanzamiento que incluye un videoclip en YouTube, Vibarco confirma que se vienen muchos planes a futuro: "Estamos cosechando colaboraciones con artistas argentinos que admiro, también hay artistas en México, España y de ahí viene una ronda de show que comenzaremos en Miami, Europa... Primero estamos construyendo la historia y enamorando a los fans. Sería un sueño poder presentarme en Coachella o algún Lollapalooza, quizás el de Argentina".