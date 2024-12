Valentina Cervantes dejó a Enzo Fernández en el pasado: "Apuesto a formar otra familia"

Por otro lado, aclaró que la separación fue una sorpresa: "No me lo esperaba, estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo. Si él no puede dar el ciento por ciento, está bien la decisión que tomó, yo no puedo hacer más nada". Así, volvió a dejar en claro que está en paz con la decisión del padre de sus hijos.

Pero eso no fue lo único, sino que le quitó importancia al tema: "Al día siguiente me levanté como si nada. Para mí no hay duelo y tampoco le pedí explicaciones. El amor sigue estando porque es muy difícil que se vaya tan rápido. Pero es verdad que van pasando los días y el amor de pareja se va diluyendo". Además, descartó una reconciliación en el corto plazo, ya que explicó que están en "caminos diferentes".

Para finalizar, habló sobre los rumores de romance entre Enzo y Nicki Nicole: "No me lo tomo mal porque las relaciones que sean de él y que construya a partir de que nosotros estamos separados pasan a ser un tema suyo, no mío. No me molestaría y de hecho respetaría a la persona que él elija tener a su lado".