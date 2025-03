Se terminó el amor: Ángela Leiva se separó de Marcelo Weigandt

"Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste", concluyó el conductor. Así, Leiva dejó en claro su deseo por mantenerse con un perfil bajo por un tiempo y se espera que no haya apariciones públicas de ninguno de los dos en el corto plazo.

Ángel de Brito separación Ángela Leiva Marcelo Chelo Weigandt historia Ángel de Brito confirmó la separación de Ángela Leiva y el Chelo Weigandt. Captura Instagram

Por lo pronto, tanto Ángela Leiva como el Chelo Weigandt decidieron borrar/archivar las últimas publicaciones en Instagram, de forma que hay que irse hasta 4 o 5 semanas atrás para encontrar fotos en pareja de ambos. Así, el público quedó con muchas dudas luego de la inesperada separación y se deberá esperar para conocer las razones.

Embed El fin del amor

Confirma Ángel de Brito que Ángela Leiva y el Chelo Weigandt están separados. pic.twitter.com/YyNjRFZv65 — emi (@eeemiliano) March 17, 2025

