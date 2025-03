Se hizo viral por negarle el asiento del avión a un niño que lloraba: ahora demandó a la aerolínea y a quien la filmó.

Aunque inicialmente se informó que la madre del niño fue quien grabó la situación, Jeniffer asegura que fue otra persona ajena a los hechos. La situación se tornó tensa, con varios pasajeros comenzando a recriminarle, diciéndole cosas como: “Estoy grabando tu cara, esto es repugnante”, e incluso preguntándole si tenía alguna condición o discapacidad que justificara su negativa a ceder el asiento, “si es así, lo entenderíamos”, le dijeron con tono burlón. Jeniffer no respondió, limitándose a preguntar si la estaban grabando.

Este incidente que se volvió viral tuvo un gran impacto en su bienestar emocional y en su carrera. En el momento de mayor exposición, se sentía “en shock y no podía salir de casa por miedo al acoso”. Además, agregó: “Mi vida profesional cambió radicalmente, hasta el punto de que ya no trabajo en el mismo campo que antes”. Optó por cambiar de empleo, ya que su cuenta de Instagram creció a 2,1 millones de seguidores, lo que le permitió cerrar acuerdos como influencer con varias marcas, según afirmó.

Embed - Mom berates passenger for refusing to swap seats with toddler