La amenaza del Gobierno, en la previa de la marcha: "La Policía va a reprimir todo atentado contra la República"

El mensaje apareció en las pantallas que están en las estaciones de Trenes Argentinos. La administración libertaria había anticipado que no aplicará el protocolo antipiquetes, pero la zona del Congreso estará totalmente cortada para no permitir a los manifestantes llegar a la plaza. "Protesta no es violencia", subrayaron.