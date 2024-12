Quién es Mykhailo Mudryk, el compañero de Enzo Fernández, que protagoniza un escándalo por dar doping positivo

Chelsea emitió un comunicado en el que confirmó que "la Asociación de Fútbol se puso en contacto recientemente con nuestro jugador Mykhailo Mudryk en relación con un resultado adverso en una prueba de orina de rutina". Agregó que "tanto Mykhailo como el Club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso".

El ucraniano también se expresó sobre el tema en su cuenta de Instagram. "Nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo ha podido suceder. Sé que no hice nada malo y tengo la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego", sostuvo.

Mykhailo Mudryk en el Chelsea X @MudrykUA

Quién es Mykhailo Mudryk, el futbolista de Chelsea que dio positivo en el doping

Mykhailo Mudryk tiene 23 años y nació el 5 de enero de 2001 en Krasnogrado, Ucrania. Desde chico se formó como futbolista en distintas academias de su país hasta que hizo su debut profesional en 2018 con la camiseta del Shakhtar Donetsk en un partido de la Copa de Ucrania ante el Olimpik Donetsk. Tras destacarse en torneos internacionales, el Chelsea compró su pase en 2023.

Además, Mudryk representó a la Selección de Ucrania en las categorías sub-17, sub-19 y sub-21. El 1° de junio de 2022 debutó con la Selección mayor en un partido de clasificación para el Mundial 2022 ante Escocia, en el que ganaron por 3 a 1. También participó de la Eurocopa 2024, en la que Ucrania quedó eliminada en primera ronda.

Es cristiano ortodoxo y ha hablado abiertamente de la importancia que tiene la fe para él; incluso suele llevar símbolos religiosos a los partidos. Tiene varios tatuajes, pero asegura que el que dice "Solo Jesús" es el más importante.

El excapitán de la Selección de Croacia y director de fútbol del Shakhtar, Darijo Srna, afirmó en 2022 durante una entrevista con Marca que "solo Mbappé, Neymar y Vinicius son mejores que él".