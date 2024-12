Enzo Fernández quedó en la mira tras la última publicación de Valentina Cervantes: "No te entiendo..."

El futbolista volvió a ser apuntado en redes sociales luego de lo que fue un post de la modelo con cientos de miles de me gustas.

El futbolista Enzo Fernández quedó en la mira de los seguidores de Valentina Cervantes en redes sociales , ya que la modelo realizó una publicación que recibió cientos de miles de me gustas y las críticas contra el volante de Chelsea FC no tardaron en aparecer .

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Cervantes compartió infartantes imágenes que se tomó en un espejo de su casa y escribió: "All day with Alo". Así, dejó en claro que se trataba de una publicidad para una marca de ropa, pero las postales dieron mucho que hablar en los comentarios y allí se apuntó contra el futbolista .

Entre los más destacados, hubo varios con miles de likes: "Si fuera Enzo, vuelvo de rodillas y te hago el tercero", "Imagínate ser Enzo y haber dejado este mujeron libre" y "No te entiendo, Enzo". De esta manera, los seguidores de la modelo volvieron a apuntar contra el jugador de la Selección argentina y el tema no parece estar próximo a terminarse.

Embed - • • on Instagram: "All day with @alo @aloyoga"

Por el lado de sus perfiles de Instagram, Enzo Fernández ya no tiene ninguna publicación junto a la madre de sus hijos en el 2024, sino que hay que remontarse a la Navidad del año anterior. Eso no se repite con Valentina Cervantes, quien aún no ha quitado ninguna publicación y la más reciente es del 1 de octubre.

La contundente publicación de Valentina Cervantes tras el show de Enzo Fernández

La modelo Valentina Cervantes sorprendió al compartir dos historias junto a su familia mientras el futbolista Enzo Fernández daba un show en la Premier League ante Tottenham Hotspur.