Una editorial falsificó la firma de Bob Dylan y se generó un escándalo: debió disculparse con los fans

A menos de un mes de la publicación especial de The Philosophy of Modern Song, un libro de canciones de Bob Dylan autografiado a mano por el artista, los fanáticos se percataron que las firmas estampadas eran copias y elevaron quejas a la editorial, Simon & Schuste r, que finalmente admitió que se trataban de réplicas.

"Queremos pedir disculpas a aquellos que compraron la edición limitada The Philosophy of Modern Song. Resulta que los libros de la edición limitada contienen la firma original de Bob, pero en forma de réplica . Estamos abordando esto de inmediato dando a cada comprador un reembolso inmediato", comunicó el sello.

La sospecha comenzó durante la semana pasada, luego de que los lectores compartieran sus impresiones sobre las firmas en foros de Internet. Según su criterio, se veían demasiado uniformes para ser reales.

Al principio, la editorial sostuvo que los libros efectivamente habían sido firmados a mano por el artista, aunque luego de unos días cambió su postura. Por lo tanto, los fans de Bob Dylan podrán recuperar su dinero tras conocerse que los 900 ejemplares vendidos como únicos eran copias.

The Philosophy of Modern Song, el libro de Bob Dylan

La publicación, que fue vendida a 600 dólares, es la primera que contiene los textos inéditos que el célebre cantante y compositor de 81 años publica desde 2004. Además, incluye sus propias reflexiones sobre 66 canciones, como London Calling de The Clash y Don´t Let Me Be Misunderstood interpretada por Nina Simone.