Un ex-Gran Hermano filtró un audio con la confirmación de romance entre Julieta y Marcos

La versión que dieron en LAM indica que se vieron dos veces en el departamento de un productor en Palermo que tiene buena relación con los dos. Pactaron verse, concretaron, pero no tendrían ningún vínculo serio.

“Sé que Yanina ya dijo que lo iba a desmentir, pero lo desmiento porque estoy pasando cosas difíciles tras mi relación. No es así. Entiendo que alimenten el ship, pero no por eso es real”, expresó Poggio en LAM apenas fue consultada por los rumores.

Sin embargo, el que no se enteró de la desmentida fue Ariel Ansaldo, que decidió felicitar a Marcos por el noviazgo: “Le mandé mensajitos al Primo”. Luego agregó que le mandó un audio que mostró al aire: “Hoy le mandé una felicitación por el noviazgo con Juli. Me alegro del romance. Hacen buena pareja”.

https://twitter.com/nom0leste/status/1671155446923816960 ARIEL LE MANDO UN MENSAJE FELICITANDOLO A MARCOS POR SU NOVIAZGO CON JULIETA SJSJSJJSpic.twitter.com/KD4eFyJot3 — feli (@nom0leste) June 20, 2023

Pero rápidamente la Tora lo bajó: “¡Es mentira eso! Lo inventó Yanina Latorre”. Ante esto, Big Ari agregó: “No sabía. Yo lo mandé de buena onda. Soy un boludo. Vi que todos estaban diciendo y se lo mandé porque soy así”.

La actriz y exparticipante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, desmintió estar en una relación amorosa con el modelo Marcos Ginocchio y aseguró que fueron, son y serán amigos en el futuro.

Al preguntarle por un acercamiento al salteño, la actriz señaló: "Sigue el ship porque estamos solteros los dos, pero no por eso tiene que ser real. La verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho, y siempre fue así. Me parece lindo, pero somos amigos. Con un amigo no saldría". De esta manera, volvió a descartar cualquier posibilidad de una relación amorosa con el ganador de Gran Hermano 2022.

En cuanto a su separación de Lucca Bardelli, Julieta aseguró: "Mi corte no tiene nada que ver con otra relación, fue algo personal. Te da cosa empezar una nueva relación tan rápido. No está en mis planes para nada una nueva relación". Así, dejó en claro que no está buscando ponerse en pareja nuevamente.