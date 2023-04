Tucu López habló de su separación de Sabrina Rojas y sobre los rumores de infidelidad

Luego, se expresó sobre los rumores de infidelidad que marcaron que el conductor se habría retirado de un boliche con una mujer llamada Damaris. Sin embargo, lo descartó. "No hay terceras en discordia. Lo que sucedió fue el rumor que dijo Nancy (Duré). A Sabrina no le llegó nada. El rumor nunca está bueno en una pareja, pero eso no fue el detonante. El rumor genera una crisis en la pareja. Tuvimos una discusión", afirmó.

En tanto, el locutor reconoció que habló con la mujer en el boliche, aunque no detalló de qué charlaron: "Charlamos con ella y charlé con mucha más gente en el boliche. Cuando uno va a un boliche, charla con gente. No me siento famoso, no lo veo así. Puedo estar charlando en un boliche con alguien como puede estar cualquier persona. Después eso despierta cierta suspicacia o alguna mala intención".

Además, el conductor hizo alusión a cómo se produjo su salida al boliche y la manera en la que se enteró la modelo de esto: "Me fui con mi familia por Pascuas, estábamos jugando al póker y después con mi cuñado decidimos salir. Al otro día hablamos y ahí charlamos que había salido".

Tucu López analizó su separación de Sabrina Rojas

El conductor analizó su separación de la modelo y la decisión del distanciamiento. "A veces las parejas tienen sus desencuentros como cualquier vínculo. Decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia para acomodar un poco las cosas. Estamos separados desde hace muy poco tiempo", manifestó.

Luego, en esta línea, agregó: "Cuando una pareja se separa, uno que tiene que enfrentar algunas situaciones que no están buenas o no encontrándonos en algunas cosas. Llevamos poco tiempo juntos pero al mismo tiempo mucho, súper intenso. Así vivimos nuestro amor, como se fue dando".

Asimismo, Tucu aclaró por qué acompañó a Rojas en una de sus funciones a pesar de ya estar separado. "Sabri no tiene ninguna fisura. Estar mal con la persona que amas no implica no acompañarla. Fui a su última función y me parecía importante estar. "Cuando amas a alguien y no estás bien y pensas que algo se puede solucionar, luchas por ese amor. Seguís teniendo los mismos gestos cuando todo está bien", manifestó.