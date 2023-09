Top Boy temporada 3: a que hora se estrena la serie en Netflix

Para aquellos que necesiten refrescar la memoria, haremos un breve pasaje por los inicios. En principio, la historia comienza tras los pasos de Dushane, un traficante ambicioso y su leal amigo Sully (Kano). Ambos jóvenes están involucrados en el tráfico de drogas en el East End de Londres e intentan mantener la calma del vecindario mientras controlan el tráfico y se enfrentan violentamente a otros gangsters. En cuanto al segundo volumen, continúa con dicho desafío mientras potencian su imperio y asumen misiones cada vez más peligrosas, que quedarán inconclusas para un cierre tras la tercera entrega.

Top Boy: Temporada 3 | Netflix Todo cabecilla tiene su momento, y ese momento se acerca... Todos los episodios del capítulo final estarán disponibles el 7 de septiembre. ‘Top Boy’, solo en Netflix. Netflix

Según reveló el tráiler final, Sully asesina a Jamie, una figura primordial para el retiro de Dushane. Este suceso, sin dudas, concluirá en una sed de venganza a manos de los hermanos del difunto, Jamie, Stef y Aaron. Por otra parte, estará Curtis junto a su pandilla aumentando la agitación. Los peligros y desafíos rodearán a cada personaje y los pondrán a prueba con el fin de coronar el último “Top Boy” de Summerhouse.

Los últimos episodios estarán repletos de drama, acción, armas y drogas pero también de muchas novedades. A ellos se les sumará un condimento especial y se trata de la inclusión de figuras como los reconocidos actores Barry Keoghan (The Killing of a Sacred Deer) y Brian Gleeson (Peaky Blinders). Sumado a esto, los fanáticos de la serie podrán continuar con el deleite musical creado por Brian Enno, quien compuso numerosas piezas del soundtrack desde sus inicios. No obstante, el primero de septiembre el compositor lanzó un álbum en vinilo de la banda sonora, titulado Top Boy (Score From the Original Series).

Poster Top Boy Temporada 3 Todo cabecilla tiene su momento, y ese momento se acerca... Todos los episodios del capítulo final estarán disponibles el 7 de septiembre. ‘Top Boy’, solo en Netflix. Netflix

A qué hora se estrena la tercera temporada en Netflix



Argentina 4:00 a.m.

Otros horarios de América Latina:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 am

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00 am

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile: 3:00 am.

Uruguay: 4:00 am.



Top Boy 3 estará disponible desde el jueves 7 de septiembre en Netflix