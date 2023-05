Tomás Holder, de Gran Hermano, se burló de los trabajadores y los trató de "boludos"

Tomás Holder volvió a ser noticia luego del video hot . En este caso grabó una historia de Instagram y apuntó contra las personas que lo critican. “Yo no soy el que se levanta a las 7 de la mañana”, expresó y generó repudio en redes sociales.

“’¡Qué boludo este pibe!’ ‘¡Que boludo lo que hace!’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana en un trabajo normal ganando un salario normal ”, expresó el influencer.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1656661976427425793 Buen día.

Holder se burla de los trabajadores?

Si te levantaste temprano para salir adelante sos un boludo. #LAM pic.twitter.com/jbjRLDnCy8 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 11, 2023

Y agregó: “Entonces ¿el boludo soy yo o vos?”. Esa última frase desató el escándalo en redes sociales porque aseguran que, de esa manera, se está burlando de los trabajadores.

“El problema es que ustedes le dan entidad a este tipo de personas”, “Cuando hacés y decís cualquier cosa para llamar la atención”, “Bueno ya saben quién se va primero del Bailando”, expresaron algunos de sus seguidores que no le perdonaron el comentario.

Tomás Holder de Gran Hermano apuntó contra la protagonista del video por vender el contenido

Luego de filtrarse el video hot de Tomás Holder en redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano realizó su descargo en redes sociales. Esta vez enojado por lo que sucedió en las últimas horas. Ante esto, amenazó con ir “a lo judicial”.

“No iba a decir más nada. Pedí perdón yo por algo que no tendría que pedir perdón porque se filtró algo que yo no quería se filtre. Ahora me enteré que están facturando fortuna de plata con la imagen mía”, expresó en una historia de Instagram.

Sucede que, luego de que se viralice el video, se eliminó de las redes y pasó a ser contenido pago. Pero entre otras cosas, apuntó contra la joven del video: “Me enteré que en LAM muestran una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento”.