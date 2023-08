Thiago de Gran Hermano habló de su paternidad con Daniela Celis: "No quiero dar explicaciones"

Debido al runrún que se generó en las redes y que insinuaba que Thiago no quería hacerse cargo de sus hijos, comentó: “No quiero dar explicaciones. Tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados, yo no quería salir a hablar. No me sentía cómodo para hacerlo y en todo caso, quería hacerlo cuando yo quisiera”.

En ese sentido, agregó: “Yo me siento cómodo con Dani, ella sabe lo que siento y estamos re bien los dos”. El joven manifestó que prefiere llevar la relación y el embarazo “puertas adentro” y que le hubiera gustado guardar este momento para él.

“Le quise contar a mi papá y se enteró por el chisme de todos, me hubiera gustado contarle a él primero”, lamentó mientras charlaba con Ariel Ansaldo. “Dijeron que no me quería hacer cargo y nada que ver. Son mis hijos y los voy a cuidar, voy a estar ahí”, concluyó.

Thiago Medina Daniela Celis Gran Hermano Instagram

Daniela Celis, la ex Gran Hermano, confirmó su embarazo con una gran sorpresa: "Van a ser gemelos"

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, confirmó este jueves que está embarazada y que junto a Thiago Medina, a quien conoció en el reality, serán padres de gemelos.

Luego de varias semanas de especulaciones, finalmente la joven dio la noticia en Fuera de Joda, el programa de streaming de Telefe que conduce junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.

“Tengo mucho para contar con todo lo que me pasó. Se viralizaron muchas cosas que me dolieron", indicó entre lágrimas antes de abandonar el estudio.

Luego regresó, mucho más calmada y continuó dando detalles de la novedad. "Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy teniendo. Si, voy a ser mamá", afirmó emocionada y fue abrazada por sus compañeros que celebraron la noticia. “No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos, dos iguales”, añadió.

Daniela Celis

Más adelante, la joven de Moreno contó cuál fue su sensación al enterarse de su embarazo: “Estoy muy contenta. De chica decíamos en mi familia quién iba a tener gemelos y los voy a tener yo. Siempre dije que quería ser madre joven".

"La ecógrafa me dijo 'son dos' y pedí verlos. Eran gemelos y me puse a llorar. Obvio que son de Thiago, nadie me lo preguntó", reveló "Pestañela" intentando despejar cualquier duda.

“Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería tener gemelos desde chica, los tengo. Es increíble. Yo siempre dije que quería ser madre joven, de hecho yo quería ser más joven aun pero me pasa que me tocó ahora”, finalizó expresando su felicidad.