Susana Giménez se niega a darle una entrevista a Vero Lozano: qué pasó

Susana Giménez no quiere visitar el programa de Vero Lozano en Telefe.

La diva Susana Giménez no visitará el programa Cortá por Lozano en Telefe ya que no quiere darle una entrevista a la conductora Verónica Lozano , lo que sembró la duda entre los televidentes sobre qué ocurrió entre ellas.

Si bien esperaron mucho tiempo para recibirla, ya parecen estar resignados: "A la producción de Cortá por Lozano no le llegó la invitación para hacer una entrevista con Susana. Parece que Susana no quiere darle nota a Vero". De esta manera, parece estar cómoda sin dialogar en este ciclo de chimentos y no hay nada que pueda hacerla cambiar de opinión.

En 2020, Vero Lozano le había dicho a ese mismo portal: "Cuando quiera venir, es bienvenida. Yo tengo muchas ganas de que venga al diván. Ella va a estar en mi programa, eso seguro". Pero esto último no se pudo cumplir y parece ser que Susana Giménez está decidida a no visitar el ciclo con más de 6 años al aire. ¿Qué ocurrió entre las figuras de Telefe?