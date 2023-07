Sofi Martínez reveló que habló con Antonela Roccuzzo: "La verdad que..."

Al preguntarle por los supuestos celos de Antonela Roccuzzo, la periodista de la TV Pública rápidamente buscó desmentir todo: "No, cero, cero, no sé de dónde sale, sinceramente. Al contrario, una vez hablé con Antonela y yo la admiro un montón, por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen, que me encanta". Así, se mostró como una fanática más de la esposa de Lionel Messi.

Pero no fue lo único, sino que Martínez continuó: "Realmente es admirable ver cómo se llevan ellos, cómo muestran su día a día sin grandes excentricidades, así que la mejor del mundo con Antonela". Con estas palabras, la periodista dejó en claro que todo lo que se dijo es falso.