Se separó una pareja de famosos periodistas argentinos a poco de haber confirmado su relación: "Si hablo, lloro"

La situación pasó relativamente rápido y lo terminó confirmando: “Le pregunté si estaba bien, me dice: ‘más o menos' y que después que terminaba de comer, me llamaba”, reveló la panelista de LAM. Luego contó: “No saben lo que lloró antes de salir al aire ¡Tremendo!’’.

Marina Calabró Redes sociales

Fue entonces que Latorre le preguntó directo en su programa en El Observador 107.9 y lo confirmó sin decirlo: “Voy a necesitar osteópatas, psicólogos, psiquiatras y médicos”. La conductora le preguntó si se separó y asintió con la cabeza.

“¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar, lloro y la verdad no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando, y no está bueno. No es lindo, pero bueno…lo que pasa es que si uno empieza a dar señales en redes entiendo que es inevitable la pregunta”, indicó Marina.

Entre los motivos, contó que “no se entendieron”. “Yo lo hubiera resguardado el fin de semana, pero bueno, entiendo que hubo indicios en las redes y en la radio”, concluyó.