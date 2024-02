En un comunicado publicó: “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos". Mientras que a su vez, agregó: "Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir".

"No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente. Pero hay cero posibilidad, con lo que nos costó separarnos... Yo todavía estoy elaborando mi duelo con el Tucu, todavía no cerré las puertas del todo, me gustaría alguna otra posibilidad que se pueda dar", expresó Rojas en Intrusos.

Y agregó: “Yo me enteré por los nenes, porque Lu les había contado. Nosotros como padres tratamos de anticiparlos por las dudas con lo que sabemos que les puede llegar. Ellos hacía muchos meses que no se veían, así que no es que tuvieron que hacer un despegue de la cotidianeidad".

La llamativa reacción de Luciano Castro tras su separación de Flor Vigna

Si bien las verdaderas causas de la separación entre Luciano Castro y Flor Vigna no se conocen, el actor tuvo que enfrentar a las cámaras de televisión por primera vez después de que su expareja confirmó la ruptura. Sin embargo, la actitud del artista sorprendió a todos.

La cantante y actriz, Florencia Vigna, publicó un posteo en redes sociales donde terminó con los rumores de crisis y confirmó que su relación con el exmarido de Sabrina Rojas terminó en buenos términos. "Nos separamos con mucho amor y respeto", escribió y añadió que si bien se separaron "hace un tiempo" mantuvieron el secreto para cuidarse.