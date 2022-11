Se estrenó a mitad de año y sigue siendo tendencia: así el imperdible drama israelí

El drama Israelí cuenta con 10 episodios de 45 minutos cada uno, tiene una sola temporada hasta el momento, pero ya se están grabando capítulos de la segunda parte de esta historia.

Cuenta la historia de la familia Armoza, paralelamente con la historia de Palestina. También se centra en la suerte de la familia durante los tiempos posteriores de depresión y guerra.

Transcurre simultáneamente en dos líneas de tiempo en las que se muestran relatos presentes y pasados.

La familia esta formada por Gabriel Armoza, su esposa Rosa y sus tres hijas: la mayor y favorita de su padre, Luna, Rivka y Raquel. La relación entre Gabriel y Luna hace frente al desamor por su esposa Rosa. Sus celos por Luna ocasionan conflictos difíciles en la familia.

Lo que la serie trata de mostrar es que todas las mujeres de la familia sufren el mismo karma de desamor a causa de los errores que cometieron sus antepasados en sus matrimonios.

Esta serie Israelí está compuesta por los siguientes actores principales:

The Beauty Queen of Jerusalem - First Look Trailer (English Subs) - yes Studios