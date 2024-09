Salió el line up día por día del Lollapalooza Argentina 2025: cuánto cuestan las entradas

Para el debut estarán el príncipe del pop, Justin Timberlake y la estrella canadiense Alanis Morissette. Será el primer show del artista de NSYNC en el país, mientras que la canadiense aportará sus himnos como “You Oughta Know”. También estarán Catriel & Paco Amoroso y Mon Laferte, entre otros.

La segunda jornada tendrá a Shawn Mendes como su estrella principal y Tool la banda legendaria del metal que también estará por primera vez. Wos dará presente con sus barras que lo convirtieron en una de las grandes figuras del rap actual. La Konga le pondrá cuarteto, mientras que también estarán Zedd y The Marías.

En la jornada del cierre se dará la ansiada visita de Olivia Rodrigo, una de las artistas más destacadas de los últimos tiempos. En el plano nacional se podrá ver a Tan Biónica que regresaron para renovar el pop rock argentino y Nathy Peluso.

El espíritu del Lolla se mantiene en cada jornada con cinco escenarios para artistas nacionales e internacionales consagrados, pero también para figuras emergentes.

Lollapalooza Argentina 2024: line up completo

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL, Tan Bionica, WOS, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, CENTRAL NORTE CREW: BRYCHTTA + METAL DJ CREW + ETTA!, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan Lopez, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, La Cintia.