La exparticipante de Gran Hermano 2022 Romina Uhrig apuntó contra LAM debido a su sensación tras su última visita a este programa de televisión por los comentarios de las panelistas: "Sentí que me estaban cargando y que era una tomada de pelo. Fui con la mejor onda. Encima me daban vuelta todo".

En diálogo con Buena Tarde , por C5N , Uhrig a pesar de haber cargado contra el programa conducido por Ángel de Brito, admitió que regresaría a LAM: "Volvería. Se lo dije a Ángel". También se refirió al conflicto con la vedette Marixa Balli , quien se mostró con dudas por la relación entre la exdiputada y Walter Festa: "No me preocupa si me cree o no. No me importa".

En tanto, Romina se mostró entusiasmada por su participación en el Bailando 2023, certamen que una vez más será conducido por Marcelo Tinelli, aunque reconoció sus dudas cuando llegó el ofrecimiento. "Me parecía que el Bailando era para las personas que bailen. Me dijeron que hay varios que no bailan y que voy a aprender. Me explicaron todo. Dije 'ya está, voy'. También hablaron con mi representante", detalló.

Luego, expuso que tiene dificultades para el baile: "Soy bastante patadura. Tengo temor a que me pase algo o a un papelón. Voy a arrancar con Laura Fidalgo hasta que empiece el Bailando". Asimismo, reveló cómo cree que el jurado devolverá sus performances: "Creo que todo el jurado me va a matar".

Por otro lado, Romina precisó las sensaciones de sus fanáticos a la espera del inicio del Bailando 2023: "Voy a dar todo. Los fans están como 'vamos a sufrir de vuelta' pero están entusiasmados. Son de todas las provincias e incluso hay gente de España”.

Romina Uhrig recordó su etapa en Gran Hermano

Durante otro fragmento de la entrevista con C5N, Uhrig contó que creyó que la exposición por el reality conducido por Santiago del Moro iba a ser menor y recordó cuando rechazó formar parte del programa: "No pensé que en Gran Hermano iba a tener tanta notoriedad. A los 18 me anoté al casting y no quise firmar algo del contrato porque me daba vergüenza. Después dije 'si está de vuelta Gran Hermano, me voy a anotar'".

Por otra parte, con respecto a sus otras actividades, la exdiputada anticipó que será parte de una "obra de teatro sobre comedia en la que va a estar el Conejo (Alexis Quiroga) también".

Por último, reveló que fue tentada para regresar a la política de cara a las próxima elecciones pero lo rechazó: "Me llamaron dos personas de la política. Desistí. Desde hace cuatro años que no estoy más en la política".