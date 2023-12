Rodrigo De Paul estaría a un paso del Inter Miami de Messi: ¿por amor?

Pero no se quedó allí, sino que agregó detalles: "Rodrigo le preguntó a Lionel cómo es la vida allá y cómo está el club, él quiere estar con Tini en Miami. El domingo pasado, si De Paul hacía un gol, le iba a dedicar el gol de una manera particular a Tini, está completamente loco por ella y muy enamorado". Así, hizo mención a la derrota del Colchonero contra FC Barcelona.

En cuanto a la actualidad de la pareja, Antolín reveló: "Rodrigo y Tini han planificado un encuentro en Madrid y pronto se dará. Ellos hablan todos los días. Aquí no hay reconquista, ellos nunca se han separado y sigue la relación". De esta manera, realizó una fuerte confesión que cambiaría todo lo que se sabe sobre ellos.

