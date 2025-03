Guerra sin fin: Wanda Nara se vengó de la China Suárez y se acercó a Benjamín Vicuña

La empresaria apuntó al ex de la actriz y dejó una señal en las redes sociales que no pasó desapercibida por sus seguidores.

Pero en el medio realizó un movimiento que sus seguidores no pasaron por alto: la conductora de Bake Off Famosos estuvo stalkeando a Benjamín Vicuña, ex de Eugenia 'China' Suárez con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.

Entonces pasó por la cuenta del actor y dejó su like en el último posteo: una foto de una producción donde el chileno se mostró sexy.

La jugada tuvo un efecto inmediato ya que los seguidores de ambos comenzaron a dejar respuestas en la publicación, algo que motivó que el actor limite los comentarios.

El posteo de Benjamín Vicuña Instagram

Wanda Nara confirmó el romance de la China Suárez con Maxi López: "Hace meses..."

La mediática Wanda Nara confirmó el romance de Eugenia "China" Suárez con Maximiliano López y el escándalo con Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en el que ya está claro que no quieren hacer más que lastimarse mutuamente.

Esta información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano, donde expresó: "Wanda me escribió después de la información que dí. Wanda confirma el romance de Maxi López con la China Suárez. 'Yo lo sabía por Maxi, pero yo no conté nada. Lo sé hace meses', me dijo". Esto generó un nuevo escándalo con Mauro Icardi, ya que es su actual pareja.

"Maxi López y la China Suárez, romance confirmado. ¿Cuándo le contó? El 13 de enero de este año en el famoso asado. Maxi le dijo algo así como 'sacá un vino y sentate que tengo que contarte algo'. El 12 de enero, Maxi le había confesado a la modelo Luah (Martínez) su romance con la actual novia de Mauro Icardi", concluyó. Todo esto no hizo más que echar más leña al fuego y la crisis es inminente.