El enojo de Benjamín Vicuña luego de que lo vinculen con Wanda Nara: "Están mintiendo"

Otra mentira más de Wanda Nara que se cae. Benjamin Vicuña desmintió a la abogada de Wanda nara y negó haber tenido algún tipo de contacto con Wanda y haber intercambiando mensajes con ella, no es más que otro de sus tantos inventos pic.twitter.com/KnXZkI9BaL — El espacio viral (@elespacioviral) April 1, 2025

Fue entonces que Vicuña disparó: “Están mintiendo. A Ana la conozco, pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real. No es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

Y agregó: “Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo. No me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”.

Cabe destacar que esto se da mientras Mauro Icardi, ex de Wanda Nara, está en pareja con la China Suárez, ex de Benjamín Vicuña. Por ese motivo, las redes sociales piden a la empresaria que conquiste al actor en modo venganza. Sin embargo, el chileno desmintió todo y aclaró que no tienen relación.