Ready or not está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata la película frenética de terror

Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, Ready or Not fusiona elementos de crítica social con acción trepidante, manteniendo a la audiencia en tensión hasta el final. La crítica especializada elogió Ready or Not por su mix de humor negro, suspenso y acción. además, la actuación de la protagonista fue ampliamente reconocida por darle intensidad y carisma a su personaje, Grace.

Sinopsis de Ready or Not

En esta cinta de terror y acción, Grace (Samara Weaving) se casa con Alex Le Domas (Mark O’Brien), heredero de una familia rica y rara. La celebración de su boda toma un giro oscuro cuando la familia de Alex la invita a participar en un juego tradicional que resulta ser una lucha mortal por su supervivencia. Lo que parece un simple escondite se convierte en una noche de terror en la que Grace debe atravesar oscuros secretos de los Le Domas para salvar su vida

Tráiler de Ready or Not

Reparto principal