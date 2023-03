Preocupación por la salud de Raquel Mancini: fue internada de urgencia

La panelista Karina Iavícoli dio detalles de su estado de salud en Instrusos y reveló que hace un tiempo no se encuentra bien. "Hablé con su hermano Augusto que me contó que ella vive sola en un departamento de Palermo, que no está trabajando y que la familia está preocupada por el tipo de vida que lleva" , aclaró.

Sobre el estado en que encontraron a Mancini en el suelo, informó: "Su hermano Luis fue al departamento porque no atendía el teléfono y, como tenía llave, entró. La encontró tirada y balbuceando. Raquel no se podía mover. No movía ni pies, ni piernas ni brazos"

raquel mancini

Iavícoli destacó que "no se sabe lo que pasó" y que aun no pueden establecer los motivos de su estado de salud. "No se sabe qué pasó, solo que estuvo así gran parte del domingo, por suerte con el aire prendido. El hermano me cuenta que ella en la calle se mueve con andador, así que sus problemas de salud son graves".

Al mismo tiempo la periodista señaló que la exmodelo "no tiene obra social, fue el SAME a buscarla" pero pero que desde el círculo familiar "esperan que muy pronto la pasen a una sala común".

Raquel Mancini fue uno de los íconos de la belleza en la Argentina durante las décadas del 80 y del 90. Sin embargo, la modelo sufrió graves problemas de salud por diferentes operaciones a las que se sometió.

"El hermano de ella no tiene buena relación porque le duele que ella siga yendo a lo de Aníbal Lotocki. No se si tiene que ver con eso o no. El hermano tomó distancia porque no entiende como ella no entra en razón con el tema de Lotocki”, informó la panelista.

Algunas de las intervenciones la dejaron varias veces al borde de la muerte, pero más allá de eso también sufrió otras complicaciones físicas. En 2008, cuando preparaba su debut en Patinando por un sueño, se fracturó la tibia y el peroné, así como también se rompió los ligamentos de la rodilla. Desde entonces, la movilidad de esa pierna le quedó afectada.