Pilar Gamboa: "En los 90 el humor era reírse del otro, eso ya no garpa"

"Yo nací en los 80, pero mi educación sentimental fue en los 90, donde el humor era reírse del otro . O sea, veo alguien distinto y me río, me río, me río... burla, burla, burla. Esa fue un poco nuestra escuela", explicó Gamboa, en diálogo con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale .

La actriz que encarna a Sofía Vega en División Palermo, una mujer paralítica que se moviliza en silla de ruedas, consideró que la serie "es una desconstrucción hacia un humor más inteligente".

"Ya no garpa reírse de alguien diferente. Me parece que la serie ahí da un salto, y aún así no es solemne, no es pacata, va a fondo. Me parece que es empática, que para mí es la nueva revolución. La revolución de la empatía", concluyó la actriz.