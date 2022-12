Pedro Pérez Disalvo, el hermano de Coscu que la rompe con el stream y el básquet

En plena pandemia, a Pedro se le ocurrió algo novedoso: vincular el básquet con el stream. "Estaba mal porque como jugador no podía entrenar al aire libre, todos los clubes estaban cerrados, estaba estudiando y mi hermano me dijo ´¿Por qué no te ponés a streamear?´, y empecé a reaccionar a videos de básquet que yo veía como hobbie". Después de darle continuidad a estas transmisiones, el público comenzó a incrementare hasta convertirlo en una eminencia del stream especializado en básquet.

Cuando comparamos la hinchada del fútbol en contraposición con la del básquet, Pedro es determinante: "El básquet tiene un ambiente más familiar, más íntimo, con estadios más chicos, cerrados. No hay un alambrado que divida el público de la cancha. No tenemos barras, algunos clubes tienen algo parecido pero no se compara".

Lo que sí lamenta como un punto en común es la creencia de los "mufas" que, particularmente, en el mundial de fútbol de Qatar está muy presente. "Sinceramente, me da mucha pena. Lo que pasó con 'Chapu' Martínez, al que llegaron a violentar y amedrentar solo por la creencia de que fue culpable de la derrota de Argentina... me parece muy triste. Decirle a alguien que no puede ver un partido porque otras personas consideran que trae un mal resultado es horrible. La gente no tiene derecho a decirte que no podés disfrutar de un partido de fútbol, básquet o lo que sea".

Yendo un poco más allá, el streamer reflexiona sobre los sentimientos de amor-odio que el fútbol suscita en el público: "El fútbol se vive distinto que el resto de los deportes en la Argentina, se exacerban más las emociones. Todas las frustraciones que tenemos en el día a día, por ahí, las transmitimos ahí, nos desahogamos cuando un jugador hace un gol y nos enojamos cuando no. Es muy difícil abstraerse del partido. Pero al final es un partido, es un juego, y gane o pierda Argentina vamos a seguir teniendo la misma vida, los mismos problemas y vamos a seguir teniendo que salir a trabajar. La vida no termina en un partido de fútbol".

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes argentinos? "El mensaje de´hacé lo que te haga feliz´ es muy difícil y muy contradictorio. Hay gente que no tiene para comer y no le podés decir eso. Ese mensaje está trillado, pero sí se lo diría a la gente que tiene las posibilidades, que tiene las herramientas, que puede trabajar de lo que le gusta".

"Aprovechen, miren para los costados que hay un montón de gente que no lo puede hacer. Y a los que están en una situación de vulnerabilidad les diría que ojala que las cosas cambien y que, desde mi lugar, voy a hacer lo posible para que eso mejore y más gente pueda hacer lo que le guste", concluyó.