Para ver sí o sí: Netflix estrenó un increíble documental de 1 hora y media que te sorprenderá

Lo desconocido: la cueva de los huesos (Unknown: the cave of bones, es su título original), está dirigida por Mark Mannucci y el protagonista es Lee Berger, quien lidera al equipo de investigación que explora este cementerio no humano, y que contiene los restos de más de 15 individuos que vivieron hace más de 250.000 años.

Sinopsis de Lo desconocido: La cueva de los huesos, el nuevo documental de Netflix

La sinopsis de Lo desconocido: La cueva de los huesos indica dice: "En Sudáfrica, específicamente en la Cuna de la Humanidad, el paleoantropólogo Lee Berger ha hecho un descubrimiento sorprendente: ha encontrado el cementerio más antiguo del mundo. Sin embargo, lo que hace que este hallazgo sea aún más fascinante es que su origen no es humano. Lee y su equipo están trabajando arduamente para demostrar que este pequeño ser ancestral, con una forma similar a la de un simio, llevaba un cabo rituales de entierro complejo. Si logramos demostrar esto, todo nuestro conocimiento sobre la evolución de los homínidos y el origen de las creencias sufrirá una transformación completa".

Tráiler de Lo desconocido: La cueva de los huesos

Cómo es la Cueva Rising Star

La cueva Rising Star es lo que se conoce como un sistema de cuevas kársticas. Está ubicada en el sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad de Cradle of Humankind en Sudáfrica, en las dolomitas de Malmani, cerca del valle del río Bloubank, aproximadamente a 800 metros al suroeste de Swartkrans.

El sistema de cuevas comprende un área de pasadizos mapeados de 250 × 150 metros ubicados en el núcleo de un pliegue abierto inclinado suavemente hacia el oeste (17°), y está estratigráficamente vinculado a un horizonte de dolomita estromatolítica de 15-20 metros de espesor en las partes inferiores de la Formación Monte Christo.

Este horizonte de dolomita está en gran medida libre de chert pero contiene cinco delgados horizontes de marcadores de chert (<10 cm) que se han utilizado para evaluar la posición relativa de las cámaras dentro del sistema.