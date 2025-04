Pablo Duggan dio detalles de la denuncia de Viviana Canosa: "Es disparatado, pura basura"

El periodista y abogado tuvo acceso al escrito y afirmó que no contiene ninguna descripción de conducta, además de estar escrito en potencial. "Esto no es un chiste, el delito de falsa denuncia es usar a la Justicia para atacar a otra persona falsamente", sentenció.

Varias figuras del mundo del espectáculo como Florencia Peña, Mariana Fabiani y Esmeralda Mitre, salieron a cruzar a la conductora tras la denuncia que relacionó a una red de pedofilia con ciertas actrices y personajes muy reconocidos a nivel nacional.

A raíz de esto, Duggan pudo acceder a la denuncia presentada por Canosa en Comodoro Py, brindó detalles y reveló que no tiene fundamentos: "Esta denuncia no contiene ninguna descripción de conducta, es toda en potencial".

Duggan remarcó que no tiene datos precisos sobre encuentros y sobre el nombre de las víctimas, tampoco aclara quién le contó estos sucesos a la conductora, ya que ella no fue víctima ni testigo. "No hay forma de que ella pueda corroborar que realmente ocurrió. No llega a decir quién", añadió .

Sin embargo, al abogado le llamó la atención los nombres de las personas que Canosa acusó de semejante delito que "está integrada por una persona trans que es enemiga íntima". Además de otras personas que pueden ser calificadas como "cercadas al kirchnerismo" y "progresistas". "Ella denuncia a todo un grupo que ella desprecia", sentenció.

También alertó que la denunciante puede enfrentar consecuencias gravísimas por realizar una falsa acusación y que puede terminar con "un montón de causas penales".

"En 30 años de periodista nunca vi una barbaridad así, que se denuncie primero públicamente y después se haga un show para ensuciar con un delito gravísimo y aberrante", cerró Duggan.