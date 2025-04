Javier Milei lamentó la muerte del Papa: "A pesar de diferencias, haber podido conocerlo en su bondad fue un verdadero honor para mí"

El presidente Javier Milei publicó un sentido mensaje en redes sociales para despedir al papa Francisco al conocerse la noticia de su muerte y expresó: “Con profundo dolor me entero esta triste mañana que Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí ".

Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí.… pic.twitter.com/3dPPFoNWBr — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2025

A penas se conoció la noticia, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que expresaba: "El Presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el Sumo Pontífice un líder espiritual”.

“Se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”, enfatizaron.

En otra parte del comunicado, el Gobierno puso en valor su trabajo en el Vaticano: "La incansable lucha para proteger la vida desde la concepción". También valoró su decisión de llevar austeridad a la Santa Sede a través de gestos concretos durante su pontificado-

El comunicado concluye con una despedida en latín: “Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace”, cuya traducción es: "Concédele, oh Señor, el descanso eterno. Y que la luz perpetua le brille. Que descanse en paz".