Quién es Tim Ballard, el estadounidense mencionado en la denuncia de Viviana Canosa y cuál es su conexión con Javier Milei

Sin embargo, según se explicó en un informe de C5N, Ballard fue expulsado de la ONG Operation Underground Railroad (OUR) porque una investigación interna dio cuenta de varias denuncias en su contra por acoso sexual, demanda de tráfico humano y explotación sexual. Además, fue señalado por presentar casos como exitosos y reales pero que no pudieron ser comprobados, inclusive aquel en el que se basó Sonidos de Libertad, la película que ella utilizada por OUR como su carta de presentación. De allí quedó en cuestionamiento la recaudación de fondos para solventar rescates que nunca sucedieron.

El exagente se convirtió en una fuerte figura de la derecha conservadora en Estados Unidos e incluso tiene una foto con el presidente Javier Milei: en febrero pasado ambos coincidieron en Washington en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). "Tuve una gran charla con Javier Milei de Argentina. Regresando a Argentina esta semana con él y su equipo", escribió en su cuenta de Instagram tras ese encuentro.

La figura de Timothy Ballard sirvió para que se refuercen ideas ultraconservadoras de una derecha mundial que apunta contra las minorías y las vincula con la pedofilia, en sintonía con el polémico discurso del mandatario argentino en aquella cumbre. "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos", sostuvo.

Tim Ballard con Javier Milei.jpg Instagram

Luego de días agitados en los medios de comunicación por la denuncia de Canosa, el mismo Ballard emitió un comunicado en el que confirmó su participación en investigaciones en Argentina. “En nuestra última visita a Argentina, además de apoyar los esfuerzos en la lucha contra la trata, ofrecimos la entrega de un equipo forense de forma gratuita”. “Nosotros no recibimos fondos públicos, trabajamos con aportes de privados. Tanto yo como mi equipo esperamos poder colaborar con el gobierno argentino en esta lucha que es de todos", señaló en un mensaje que difundió de forma pública.