Viviana Canosa reveló la decisión que tomó El Trece respecto a sus denuncias: "Estoy llorando de la alegría"

"Estoy llorando de emoción, de la alegría que me da saber que hoy es lo último que voy a decir . Porque tampoco me interesa a mi la guerra de canales", expresó en un extenso editorial que tituló "El país de la impunidad" con el que inició la emisión de Viviana en Vivo y en el que mencionó casos de desapariciones de personas en Argentina que no tuvieron resolución. "Le di mi palabra a Adrián Suar y mi palabra tiene valor", afirmó.

Acto seguido, reveló una conversación que tuvo con el gerente de programación del canal del barrio de Constitución. "Adri me autorizó a que lo diga. Me están tirando cosas feas y yo lo único que hice fue ir a declarar. ¿Por qué tengo que yo no contestarle a alguien que me está diciendo tal o cual cosa", comentó y aseguró que continuará con su denuncia en la Justicia.

"Yo tengo la conciencia tranquila y el lunes voy a ratificar en Comodoro Py el delito tan grave que fui a denunciar. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por todos", continuó.

Por otra parte, comentó: "Me cansé en verme en la televisión en cadena nacional. Somos un país tan maravilloso que los medios cuestionan al que denuncia y no al denunciado. Prefieren callar a que se sepa la verdad. ¿Saben cómo se llama eso? Complicidad y yo no quiero ser cómplice".

"Sigan arruinando vidas, porque es muy fácil ponerse frente a una cámara de televisión para criticar al que denuncia. Sé que puse incómodo al poder. Sigan siendo cómplices, porque yo no lo voy a ser. Mientras ustedes sigan siendo cómplices, yo voy a ir a la Justicia, porque creo en los jueces y en las pruebas que estoy presentando", concluyó en un mensaje que envió a quienes estarían supuestamente involucrados en la denuncia.