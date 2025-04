La angustia de Florencia Peña por la denuncia de Viviana Canosa: "Tocamos un límite"

Mientras la denuncia de Viviana Canosa deja vivos sus coletazos, Florencia Peña no pudo ocultar su angustia por las acusaciones que la involucran en la red de trata . “Tocamos un límite, tenemos que repensar qué decimos las cosas”, lamentó.

“Muchos me conocen hace muchísimos años, la gente en redes no cree esto. Lo peor de todo es que no tenemos derecho al olvido porque mi nombre hoy está relacionado a una red de trata” , se despachó en diálogo con Juan Amorín y equipo en La Mañana por C5N.

Enseguida agregó que “nadie se hace cargo de la denuncia, se hace la boluda y no dice nada. Lo dice en potencial: es un delirio, nos vamos a la mierda, hay que frenar por mí, por Lizy y por todos, nos tenemos que replantear cómo se comunica”.

La actriz rompió el silencio en LAM, apenas se supo que estaba involucrada en el escándalo que inició con las acusaciones de Viviana Canosa.

Viviana Canosa Viviana en vivo Captura El Trece

“Ayer llamé a los medios con mucha responsabilidad. Lo primero es que Burlando me dice una cosa y en la tele me dicen otra. Estoy mencionada como testigo pero en la tv aseguran que estoy imputada. Si hay una denuncia, ¿por qué nadie la tiene? la trata se investiga de un día para el otro, ¿cuáles son las pruebas?”, se preguntó Peña.

La actriz, visiblemente sensible, comentó: “Estoy harta de defenderme. Me imaginé un allanamiento. Me preguntaba por qué, de dónde sale esto… y la realidad es que se atreven porque no hay consecuencias”.

“Hay familias, trabajos, no hay ni una prueba. Mis cuentas se llenan de trolls, las marcas con las que trabajo se alejan, los productores se ponen nerviosos y si bien no es verdad, no quieren quedar pegados. Cada tres meses tengo que salir a defenderme de una fake”... concluyó con hartazgo.

Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani: "Sos tan falsa como tu sonrisa..."

La conductora Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani en vivo luego de lo que fueron las duras palabras de la presentadora de América TV y directamente la acusó de no ser "tan buena como se vende", además de confesar que la detesta.

Durante una nueva edición del programa televisivo Viviana en vivo, la polémica conductora decidió responderle a Fabbiani por sus dichos. "Yo con tu marido hice las pases, ahora no sabía que vos llamabas a Adrián (Suar)... Te fuiste de acá y no sé bien por qué te fuiste. Y aparte porque no medías te fuiste, y en América tampoco medís", comenzó por expresar.

Luego, directamente apuntó contra su personalidad: "Pero basta con que sos buena porque haces publicidad para leche la Serenísima y yo hago para una banda de hard rock. Y sí nos conocemos Mariana, te conozco mucho. No sé qué tanto me conoces vos a mí". Con estas palabras, Canosa se encargó de dar a entender que tiene información sensible sobre la conductora de El diario de Mariana.

Viviana Canosa Mariana Fabbiani Capturas El Trece y América TV

Para finalizar, Viviana Canosa confesó: "De mí podés decir lo que quieras, cada cosa que digas te juro que te la voy a responder. No sos tan buena como te vendés, y se nota. Sos tan falsa como tu sonrisa, tenés como 100 dientes más que la gente normal. Detesto a las conductoras que trabajan de buenas". Todo esto dejó en claro que el conflicto recién empieza y tendrá varios capítulos más.