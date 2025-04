Tim Ballard emitió un comunicado por la denuncia de Viviana Canosa y ofreció equipos para luchar contra la trata en Argentina

Tras contar un poco sobre su profesión, habló sobre las seis denuncias contra él en la Corte de Estados Unidos de las cuales cuatro ya fueron desestimadas. “Estas causas nunca tuvieron la intención de ganar un juicio; más bien, su objetivo fue desprestigiar mi nombre con el fin de detener nuestra lucha contra una mafia que mueve millones de dólares por año”, manifestó.

Comunicado tim ballard

Específicamente sobre la actividad en nuestro país, Ballard comentó: “En nuestra última visita a Argentina, además de apoyar los esfuerzos en la lucha contra la trata, ofrecimos la entrega de un equipo forense de forma gratuita”.

En ese sentido explicó que este equipo “permitirá facilitar la extracción del material en manos de traficantes y así poder agilizar los procesos judiciales”. Luego agregó: “Estamos trabajando para facilitar la llegada del equipo lo más pronto posible”.

El exagente estadounidense, igualmente, aclaró: “Nosotros no recibimos fondos públicos, trabajamos con aportes de privados. Tanto yo como mi equipo esperamos poder colaborar con el gobierno argentino en esta lucha que es de todos"

Nuevo descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa: "Nadie de la Justicia me llamó"

Lizy Tagliani realizó un nuevo descargo tras la denuncia de Viviana Canosa, quien la acusó de robo y de estar involucrada en una red de trata. "Me puse a disposición de la Justicia, pero hasta el momento nadie me llamó".

Sobre el final del ciclo radial Arriba Bebé, que conduce en Pop 101.5, Lizy se expresó: "No voy a parar. Me siento mal por momentos, es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia, no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy".

En ese sentido, la conductora rescató que "un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano, también puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que digan de mí. Es muy feo".

Luego, reiteró su postura ante las acusaciones y subrayó: "Todo de lo que se me acusa no soy responsable y es mentira. No voy a parar hasta que se sepa, por momentos parece que estoy loca. Me puse a disposición de la justicia, pero nadie me llamó ni me mandó carta documento."

Lizy descargo Pop

"Nunca me robé nada, encontré cosas y las devolví. Jamás se me ocurrió que se me iba a nombrar en un tema de menores", comentó, a la vez que sumó: "La estoy pasando como el culo pero estoy tranquila. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. No importa si se calma, yo tengo que seguir porque va a quedar en la memoria de la gente."

"Hay una posverdad que se genera en la gente que sigue manchando. No me quedo sin trabajo, pero me quedo sin mi único derecho, lo más importante: mi herencia más preciada, mi integridad. Yo sé que de este plano me voy a ir completamente íntegra", cerró.

Al salir de la radio, Tagliani volvió a remarcar: "Si la justicia argentina no me da una respuesta voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos. No se pueden hacer cosas así porque sí". "Lo único que quiero demostrar en la Justicia es que yo no estuve nunca con menores", cerró.