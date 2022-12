No es Coti: podría estar embarazada otra participante de Gran Hermano

En este caso, se trató de la oriunda de Moreno que está en pareja con Thiago. Fue su compañera Romina quien le implantó la duda: “Imaginate si terminás saliendo embarazada de acá. ¿Te pediste la pastilla del día después?”.

“No me la dieron y no la pedí tampoco”, aseguró dando a entender que la situación no la inquietaba. Sin embargo, las redes sociales desconfían de la participante y aseguran que en pocos días comenzarán sus dudas como pasó con Coti.

Gran Hermano 2022: Cata criticó a las parejas que tienen sexo en la casa

La séptima participante en abandonar la casa de Gran Hermano 2022 fue María Laura Álvarez. En sus primeras horas afuera del reality show, realizó una crítica hacia las parejas que mantienen relaciones sexuales en las habitaciones.

"Me parece una falta de respeto lo que hacen Thiago y Daniela. ¡Y lo mantengo!", afirmó la peluquera canina ante la consulta del panel sobre los integrantes de la casa que tienen sexo. Enseguida, expuso que no quiso confrontar ante la situación: "¿Por qué lo iba a decir? No soy su mamá. Yo les dije que no está bueno exponerse, pero de ahí que hagan lo que quieran".