Nico Occhiato reveló cómo fue el robo que sufrió en su casa y la triste situación con su perro Carlitos

El conductor de Nadie Dice Nada por Luzu TV, Nico Occhiato, quien tuvo ofertas para estar en Telefe , reveló en pleno programa tras no poder disimular su ánimo que hace algunos días, que ingresaron a su casa y le robaron pertenencias a de valor, pero a esto tuvieron que deshacerse del perro Carlitos.

“Lo voy a contar porque estoy medio bajón. Entraron a robar en mi casa. Así que me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir, pero iban a pensar que me pasa algo. Pasó eso”, expresó y sus compañeros le empezaron a hacer preguntas.

Le entraron a robar a Nico Occhiato mientras estaba en pinamar y encerraron a Carlitos #nadiedicenada pic.twitter.com/h3b3bi63q8 — MF (@MundoFamososOk) December 19, 2023

Y detalló: “Me entraron a robar. Es un mal momento. A Carlitos (el perro) lo encerraron en el baño y por suerte no pasó nada. Se llevaron algunas cosas de valor”. Eso despertó el miedo de sus fanáticos de que le vuelva a pasar.

No contó de qué manera fue, ya que vive en un edificio, pero sus seguidores le pidieron que refuerce todo tipo de cerraduras para poder asegurarse su tranquilidad.

Ángel de Brito sin filtros: la pregunta que incomodó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Ángel de Brito fue invitado a Nadie Dice Nada en Luzu TV y no se guardó ninguna pregunta. “¿Ustedes salieron?”, le preguntó sin filtros a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña que respondieron con mucha incomodidad.

Flor Jazmín De Brito Redes sociales

A pesar de ser el entrevistado, el conductor de LAM hizo preguntas al equipo de Luzu. "Vos subiste unas historias que te preguntaron algo de Occhiamín y pusiste algo como que intentaron estar en pareja, 'probaron'", continuó Nacho Elizalde.