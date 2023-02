Netflix sorprende con la grabación de un reality basado en El Juego del Calamar

Recientemente se dio a conocer que está en proyecto una competencia que recrea los juegos que aparecen en la serie. Aunque obviamente la intención es que sean versiones no letales, algunos inconvenientes han surgido durante la filmación.

De qué trata de El juego del calamar: El desafío, el reality de Netflix basado en la exitosa serie coreana

El juego del calamar fue uno de los grandes éxitos de Netflix. Aunque hace un tiempo no tenemos noticias al respecto en su momento se anunció que habría una segunda temporada. Mientras tanto, la compañía está filmando El juego del calamar: El desafío. Una recreación de la competencia en la que se veían involucrados los protagonistas de la serie.

Tal como sucedía en la ficción unos 456 personas participaron del evento. El premio para el ganador son unos USD 4,56 millones.

Prácticamente es recrear todos los juegos con sus reglas exceptuando la violencia que se muestra en la serie.

Curiosidades de El juego del calamar: El desafío

Es importante aclarar que obviamente la idea es no lastimar a los protagonistas. Los desafíos han sido adaptados para que esto no ocurra. Sin embargo, en ocasiones las cosas no salieron como esperaban.

Algunos de los participantes debieron ser atendidos por médicos luego de soportar una temperatura de -1° durante un largo periodo de tiempo. Esto ocurrió mientras estaban filmando el juego luz roja, luz verde. Aquel que en la serie tenía una muñeca gigantesca que elimina a quienes se movían cuando no correspondía.

La competencia se está filmando en dos estudios del Reino Unido. Y si bien Europa ha sido favorecida por una ola de calor, sigue atravesando el invierno y las islas británicas están entre las zonas más frías del continente y muchos de los participantes se vieron afectados por el clima.

Netflix señala que los concursantes fueron advertidos de las condiciones climáticas. Además recibieron ropa interior térmica y calentadores de manos.

No hay detalles sobre cómo fue la adaptación exactamente. Pero al parecer duraba demasiado tiempo como para que una persona no suficientemente abrigada o acostumbrada al clima alcanzará un estado de hipotermia luego de pasar un buen tiempo inmóvil. Y como había dinero en juego muchos intentaron mantenerse en juego a pesar de esta condición.

Entre las personas lastimadas también hubo alguno que se lesionó un hombro al correr contra una pared. Menos de 5 personas necesitaron atención médica. Un número reducido si comparamos con lo ocurrido durante la serie.