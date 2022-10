Netflix dio a conocer la fecha de estreno de una serie sobre un popular videojuego

La misma se llamará Sonic Prime. De acuerdo a lo que dejó entrever el servicio, la producción estará basada en que el personaje principal deba enfrentarse a grandes desafíos en dimensiones paralelas.

La novedad llega un mes después que se lanzara el nuevo videojuego Sonic Frontier, que se apoya mucho en The Legend of Zelda: Breath Of The Wild.

Embed

Sinopsis de Sonic Prime

"Es el Sonic que ya conocen y aman hasta que un giro increíble lo lanza a una nueva aventura que incluye a un reparto reinventado y a él como nunca lo habías visto. El destino del multiverso ahora descansa en sus guantes", dice la sinopsis oficial de Sonic Prime en Netflix.

Cuándo se estrena Sonic Prime en Netflix

Netflix anunció que Sonic Prime se estrenará en su catálogo el próximo 15 de diciembre.

Tráiler de Sonic Prime

SONIC PRIME MULTIVERSUS [TRAILER ESPAÑOL LATINO] NETFLIX

Qué es Sonic

Sonic es un videojuego de Sega, que tiene como personaje a un erizo azul que lleva dicho nombre. Fue lanzado en 1991 y fue la competencia de Mario de Nintendo.